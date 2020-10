Letzte Abrissarbeiten an Affenhaus: Gedenkort geplant

Krefeld (dpa/lnw) - Knapp elf Monate nach dem Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo wird seit Montagmorgen der Rest der Ruine abgerissen. Ein Spezialbagger zerkleinerte erste Betonfundamente. Bis zum Ende des Jahres soll laut Zoo alles verschwunden sein. So soll Platz gemacht werden für ein neues «Artenschutz-Zentrum Affenpark», das ab 2021 gebaut werden soll. Zudem will der Zoo einen Gedenkort zur Erinnerung an die verstorbenen Tiere einrichten.