Wolfsburg erkämpft ersten Saisonsieg gegen Bielefeld

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Nach zuvor vier Unentschieden in Serie bezwangen die Niedersachsen am Sonntag Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 2:1 (2:0). Vorentscheidend für das Team von Trainer Oliver Glasner war ein Doppelschlag von Wout Weghorst und Maximilian Arnold in der 19. und 20. Minute. Danach verpassten es die Gastgeber aber, die Führung weiter auszubauen. So wurde es in der Schlussphase nach dem Anschlusstor von Sven Schipplock (80.) noch einmal spannend. Für Bielefeld war es die dritte Niederlage nacheinander.

Von dpa