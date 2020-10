Nasse Nächte in NRW, tagsüber meist trocken

Essen (dpa/lnw) - Regen und trockene Phasen wechseln sich beim Wetter in NRW auch in der nächsten Woche ab. Immer wieder treibe der Wind aus Südwesten Bewölkung vom Atlantik her über das Land, sagte Wetterexperte Erwin Hafenrichter am Sonntag. Demnach werden aber eher die Nächte nass. Tagsüber bleibt es, von einzelnen Schauern abgesehen, überwiegend freundlich mit milden Temperaturen bis zu 16 Grad. Der Wind kann auch mal böig ausfallen. Zum Wochenende sei erneut mehr Regen zu erwarten, hieß es.

Von dpa