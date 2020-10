Dortmund (dpa/lnw) - Einen hartnäckigen Maskenverweigerer hat die Polizei am Samstag um Mitternacht in Dortmund überwältigt und abgeführt. Der 40-Jährige war in der U-Bahn aufgefallen, weil er keine Maske trug. Sicherheitsleuten gegenüber zeigte er sich uneinsichtig und aggressiv, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa