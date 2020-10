Tennis: Schwartzman spielt im Finale gegen Zverev

Zuletzt trafen Zverev und Schwartzman 2019 bei den US Open aufeinander, der 28 Jahre alte Argentinier gewann damals in vier Sätzen. Der fünf Jahre jüngere Zverev hatte zuvor im ersten Halbfinale den italienischen Shootingstar Jannik Sinner mit 7:6 (7:3), 6:3 bezwungen, obwohl eine am Freitag erlittene Hüftverletzung noch nicht ganz ausgeheilt war.