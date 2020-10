Thüringer HC kassiert erste Saisonniederlage

Die Niederlage haben die Thüringerinnen einer katastrophalen zweiten Halbzeit zuzuschreiben. Schon im ersten Durchgang lagen sie meist in Rückstand, doch ein energischer Zwischenspurt bewirkte die Pausenführung. Die Leverkusenerinnen ließen sich allerdings nicht abschütteln und eroberten sieben Minuten vor Schluss die Führung zurück (23:22). Die Gastgeberinnen konterten zwar mit drei Toren am Stück, doch in der Schlussphase übernahm Leverkusen klar das Kommando und siegte verdient.