Mann darf nicht zu Haftantritt in JVA: Bundespolizei hilft

Bielefeld (dpa/lnw) - Ungewöhnliche Unterstützung: Die Bundespolizei hat einem an der JVA in Bielefeld abgewiesenen 46-Jährigen geholfen, doch noch in das Gefängnis zu kommen. Der Mann habe zum Haftantritt keinen Ausweis bei sich gehabt, teilten die Beamten am Freitag mit. Der Abgewiesene wandte sich demnach an die Bundespolizei im Hauptbahnhof. Die identifizierte den Dinslakener am Donnerstagabend über ihren Computer und benachrichtigte die JVA. Danach «stand dem Strafantritt nichts mehr im Wege», hieß es. Der 46-Jährige hat eine dreimonatige Haftstrafe wegen Schwarzfahrens zu verbüßen.

