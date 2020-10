Beuys-Kunstwerk bleibt verschwunden: Kritik aus Münster

Oberhausen/Münster (dpa) - Das Kunstwerk «Capri-Batterie» bleibt auch einen Tag nach seinem Verschwinden verschollen und sorgt für großen Ärger in der Kunstszene in Nordrhein-Westfalen. «Als Leihgeber des Kunstwerkes von Joseph Beuys sind wir über diesen Vorfall sehr bestürzt und erwarten eine zeitnahe Aufklärung der Geschehnisse. Wir erwarten von dem Stadttheater Oberhausen und den Kuratorinnen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Kunstwerken der Ausstellung sowie eine aufrichtige und transparente Zusammenarbeit», sagte Hermann Arnold, Leiter des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sollte es sich um einen inszenierten Diebstahl handeln, seien rote Linien überschritten worden, sagte Arnold.

Von dpa