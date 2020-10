Mutmaßliches Auto-Rennen mit zweijährigem Kind an Bord

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einem zweijährigen Kind auf der Rückbank und drei weiteren Insassen im Auto soll ein 21-Jähriger in Dortmund ein illegales Rennen gefahren sein. Die Polizei stoppte den Fahrer und seinen 23 Jahre alten Kontrahenten, die mit bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein sollen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, waren die beiden Autos am Vorabend einem Polizisten auf der A44 aufgefallen.