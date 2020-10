Zum 157. Mal: Sagenhaftes Derby zwischen BVB und Schalke

Dortmund (dpa) - Die Revierrivalen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 treffen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum 157. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Nach vier Spieltagen liegen 14 Plätze und acht Punkte zwischen dem Tabellendritten BVB und dem 17. aus Gelsenkirchen. In der Gesamtbilanz der Duelle liegen die Königsblauen aufgrund zahlreicher Siege in der Gauliga im vergangenen Jahrhundert zwar vorn (60 Siege, 43 Unentschieden, 53 Niederlagen). In der Fußball-Bundesliga sieht es inzwischen anders aus: 34 Siege verbuchte Schwarz-Gelb, 32 Mal gewann Königsblau. Dazu gab es 30 Remis - und kein anderes Bundesliga-Duell blieb so oft torlos (elfmal).

Von dpa