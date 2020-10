Landtagspräsident sieht ausreichende Parlamentsbeteiligung

So habe es in der ersten Phase der Coronavirus-Pandemie wöchentliche Sondersitzungen des Landtags gegeben, bislang allein sechs Aktuelle Stunden und zusätzlich fünf Unterrichtungen der Landesregierung mit Plenaraussprachen. In mehr als 90 Tagesordnungspunkten sei im Plenum über Corona-Themen und -Maßnahmen diskutiert worden - beispielsweise zu Schul- und Kita-Schließungen sowie zur Maskenpflicht. Hinzukämen Ausschusssitzungen und Hunderte Drucksachen. So werden den Abgeordneten alle Erlasse und Verordnungen aus den Ministerien umgehend vorgelegt.

Kuper wies zudem darauf hin, dass der Landtag das Pandemiegesetz «in breitem Konsens» verabschiedet habe. Mitte April hatten alle Fraktionen außer der AfD für das Gesetz gestimmt, das außerordentliche Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung in der Pandemie vorsieht. Im Gesetz sei an wichtigen Stellen ein Zustimmungsvorbehalt des Landtags verankert worden, hob Kuper hervor. Außerdem hatten Abgeordnete durchgesetzt, dass der Landtag die «epidemische Lage von landesweiter Tragweite» feststellen muss und dies jeweils zeitlich auf zwei Monate befristet.

Nicht alles, was in Nordrhein-Westfalen an Corona-Maßnahmen gelte, sei damit gedeckt: Es gebe auch in NRW Verordnungsregelungen, die auf Bundesrecht fußen, räumte Kuper ein.