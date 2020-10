Nach Geiselnahme: Minister will in Sondersitzung berichten

In einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung des Rechtsausschusses will Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Freitag Rede und Antwort zu der Geiselnahme in der JVA Münster stehen. Die Opposition hat bereits einige Fragen eingereicht.