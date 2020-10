Lokalmatador Otte beim Kölner Tennisturnier ausgeschieden

Köln (dpa) - Lokalmatador Oscar Otte ist auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln im Achtelfinale ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Kölner, der nur wegen einer Verletzung des Serben Danilo Petrovic ins Hauptfeld nachgerückt war, unterlag am Donnerstag dem Tennis-Weltranglisten-Neunten Diego Schwartzman aus Argentinien 3:6, 2:6. Otte verpasste damit den Einzug in die Runde der letzten acht Spieler.

Von dpa