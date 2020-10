«Heilerin» nimmt Frau 55 000 Euro ab

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Eine selbst ernannte «Heilerin» soll mit einer Komplizin eine 53-Jährige aus Bergisch Gladbach um 55 000 Euro gebracht haben. Die unbekannten Täterinnen hatten ihr Opfer dazu gebracht, das Geld in einem Handtuch zwei Wochen unter die Matratze zu legen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Frau nach 14 Tagen nachschaute, waren nur noch Papier und Salzpäckchen in dem Handtuch, so die Polizei.

Von dpa