Messerstich in den Hals: 24-Jähriger in Lebensgefahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger ist in Düsseldorf durch einen Messerstich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Ein drei Jahre jüngerer Verdächtiger sei noch in Tatortnähe festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.