Völler und Eberl nehmen Löw nach Kritik in Schutz

In einem Meinungsbeitrag («Einwurf») appellierte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl an die Solidargemeinschaft im Fußball und lobte das Personalmanagement von Löw. Löw und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würden «das Thema Abstellungen, Belastung und Rotation in einer extrem rücksichtsvollen Art und Weise» managen. Der Bundestrainer nehme «das Risiko in Kauf, dass es sportlich mit dem Einspielen auf die EM vielleicht nicht ganz so rund läuft, weil er Rücksicht auf die Spieler nimmt - und kriegt dafür auf den Deckel. So etwas verstehe ich nicht», sagte Eberl.

Löw war zuletzt dafür kritisiert worden, dass die DFB-Auswahl im Test gegen die Türkei (3:3) und in den Nations-League-Partien gegen die Ukraine (2:1) und die Schweiz (3:3) nicht überzeugte. Eberl lobte in seinem Beitrag auch die UEFA und andere Verbände, die in der Pandemiephase März bis Juli «ihre kompletten Termine abgesagt» hätten. «Und zwar aus einem Grund, damit die Ligen ihre Wettbewerbe zu Ende spielen können», sagte Eberl. Die Fortsetzung des Spielbetriebs und die Beendigung der Spielzeiten war für viele Clubs in Europa wegen der TV-Geld-Zahlungen von existenzieller Bedeutung.