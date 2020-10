Kind überrollt und getötet: Verfahren eingestellt

Paderborn (dpa) - Das Verfahren gegen eine Autofahrerin, die in Paderborn ein spielendes Kleinkind überrollt und tödlich verletzt haben soll, ist eingestellt worden. Auch weil die Eltern des Kindes nach Angaben ihres Anwaltes ausdrücklich keinen Wert auf eine Bestrafung der Frau legten, entschied das Amtsgericht am Donnerstag nach kurzer Verhandlung, das Strafverfahren gegen eine Wiedergutmachungszahlung ohne Urteil zu beenden. Die Angeklagte muss nun ein Schmerzensgeld von 3000 Euro an die Eltern des im vergangenen Sommer getöteten Kindes zahlen.

Von dpa