Leverkusen (dpa/lnw) - Ganze 73 Tage nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Endrunde in Nordrhein-Westfalen beginnt für Bayer Leverkusen die neue Saison in der Europa League. Gleich zum Auftakt erwartet den Fußball-Bundesligisten am heutigen Donnerstag mit OGC Nizza ein durchaus starker Gegner. Die Franzosen werden seit zweieinhalb Jahren vom 98er-Weltmeister Patrick Vieira trainiert, der 2018 den zu Borussia Dortmund abgewanderten Lucien Favre ersetzte. Kapitän ist Innenverteidiger Dante, der für Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg insgesamt sieben Jahre in der Bundesliga spielte.

Bayer, das heute verletzungsbedingt auf seine beiden Neuzugänge Santiago Arias und Patrick Schick sowie auf Spielgestalter Charles Aranguiz verzichten muss, ist dennoch Favorit in der Gruppe.