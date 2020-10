Zwei Pferdesport-Europameisterschaften 2021 in Deutschland

Lausanne (dpa) - Im kommenden Jahr sollen die Europameisterschaften in den olympischen Pferdesport-Disziplinen Springen und Dressur in Deutschland stattfinden. Nach der ursprünglichen EM-Absage für 2021 gab der Weltreiter-Verband FEI am Mittwochabend überraschend bekannt, dass die Titelkämpfe nun doch stattfinden. Die EM im Springen wird nun vom 30. August bis 4. September im westfälischen Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum durchgeführt. Die Dressur-EM soll nach FEI-Angaben vom 7. bis 12. September in Hagen bei Osnabrück stattfinden.

Von dpa