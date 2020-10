Mönchengladbach (dpa/lnw) - Wegen der Tötung eines fünf Jahre alten Jungen stehen seit Mittwoch die Mutter des Kindes und ihr Freund in Mönchengladbach vor Gericht. Der 23-Jährige soll über neun Wochen hinweg den Jungen immer wieder mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und ihn am 21. April 2020 so schwer verletzt haben, dass er starb. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der ebenfalls 23 Jahre alten Mutter wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen: Sie soll von den Übergriffen auf ihr Kind gewusst, es aber nicht beschützt haben.

Dem Mann wird vor dem Landgericht auch versuchte Anstiftung zur Geiselnahme vorgeworfen, weil er in der Untersuchungshaft einen Mithäftling zur Geiselnahme einer Justizvollzugsbeamtin habe überreden wollen. Auch Drogen soll er gekauft haben. Bis Februar 2021 sind elf weitere Prozesstage geplant.