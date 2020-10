Corona-Quarantäne beendet: Akanji zurück im BVB-Training

Dortmund (dpa) - Der Dortmunder Fußball-Profi Manuel Akanji ist nach überstandener Corona-Infektion zurück im Training. «Mit großer Motivation zurück auf dem Platz! Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. Danke für Eure Genesungswünsche und Eure Unterstützung», wurde der Abwehrspieler am Mittwoch in einem Tweet der Borussia zitiert. Akanji war vor zwei Wochen kurz vor einem Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft positiv getestet worden. «Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen», sagte er voller Hoffnung auf einen Einsatz im Duell mit dem FC Schalke 04.

Von dpa