Veronica Ferres bei «Masked Singer» als Biene enttarnt

Köln (dpa) - Schauspielerin Veronica Ferres (55) hat in der ProSieben-Show «The Masked Singer» für eine riesige Überraschung gesorgt. Die «Superweib»-Darstellerin schlüpfte am Dienstagabend aus einem Bienen-Kostüm, in dem sie unerkannt an der neuen Staffel der Musikrätsel-Sendung teilgenommen hatte - mit ihr gerechnet hatte niemand. Als sich die 55-Jährige aus dem ausladenden Insekten-Outfit schälte, gab es offene Münder im Studio. «Ich fühle mich wirklich wie ein Dampfbad auf zwei Beinen», sagte Ferres nach der Strapaze. Aber es sei auch ein «fantastisches Fitnesstraining» gewesen.

Von dpa