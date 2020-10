«Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat» heißt es im größten Hit der «Räuber». Am Mittwoch steht die Band am Landtag parat: Die Musiker unterstützen die «Alarmstufe Rot»-Demo der Veranstaltungsbranche. Die Band selbst ist in schweren Nöten.

Von dpa