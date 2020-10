1. FC Magdeburg unterliegt bei Aufsteiger SC Verl mit 1:3

Paderborn (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga eine weitere Niederlage kassiert. In Paderborn unterlagen die Elbestädter nach enttäuschender Leistung Aufsteiger SC Verl am Dienstag mit 1:3 (0:1). Zlatko Janjic (7. Minute/51.) traf früh in beiden Halbzeiten, Berkan Taz (53.) erhöhte noch. Andreas Müller (65.) erzielte den einzigen Magdeburger Treffer.

Von dpa