Gladbachs Trainer Rose: «Inter ist ein Top-Team in Europa»

Mailand (dpa) - Borussia Mönchengladbach geht mit großem Respekt in das erste Spiel der Champion-League-Saison am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mainland. «Inter ist für mich ein Top-Team in Europa. Es ist eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen. Alle Spieler haben eine hohe individuelle Qualität», sagte Trainer Marco Rose am Dienstagabend bei der abschließenden Video-Pressekonferenz im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Von dpa