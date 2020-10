Schlauchboote bei mutmaßlichen Menschenschleusern entdeckt

In Wuppertal wurde zudem ein Iraker ohne Aufenthaltserlaubnis entdeckt. Der mutmaßlichen Schleusergruppe sollen zwei Iraner, eine Iranerin und ein Türke im Alter von 32 bis 47 Jahren angehören. Gegen die Gruppe werde seit mehreren Monaten ermittelt. Neben Datenträgern stellten die Ermittler bei ihrer Durchsuchungsaktion am Dienstag in Wuppertal und Essen auch vermutlich gefälschte Personalpapiere sicher.