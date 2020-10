Drogenplantage in Euskirchener Lagerhalle entdeckt

Euskirchen (dpa/lnw) - Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Euskirchen hat die Polizei eine Drogenplantage mit mindestens 2500 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Die Plantage sei professionell betrieben worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen am Dienstag mit. Außerdem seien bei der Durchsuchung am Montag auf dem Gelände diverse Waffen gefunden worden. Mit der Aufzucht der Pflanzen waren wohl zwei Frauen im Alter von 54 und 62 Jahren sowie ein 60 Jahre alter Mann befasst. Sie wurden festgenommen, die Staatsanwaltschaft hat für sie Haftbefehle beantragt. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Es werde weiter ermittelt.

Von dpa