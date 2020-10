Kriegsbombe in Köln gefunden: Uni-Einrichtungen schließen

Köln (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten in der Nähe der Kölner Uniklinik ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die englische Fünf-Zentner-Bombe soll am Mittwoch entschärft werden. Nach Angaben der Stadt muss dafür unter anderem die Frauenklinik mit Geburtsstation evakuiert werden. Dazu komme ein weiteres Krankenhaus.