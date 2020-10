Istanbul (dpa) - Eine in der Türkei wegen Terrorvorwürfen vor Gericht stehende Kölner Sängerin darf das Land weiter nicht verlassen. Die Ausreisesperre gegen die unter dem Künstlernamen bekannte Hozan Cane werde weiter aufrechterhalten, verkündete das Gericht am Dienstag in Edirne. Die Verhandlung wurde auf den 9. Februar vertagt.

Von dpa