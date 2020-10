Altmaier erhält in Köln bittere Lehrstunde

Köln (dpa) - French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier ist auch im zweiten Anlauf in Köln gleich in der ersten Runde gescheitert und hat dabei eine bittere Tennis-Lehrstunde erteilt bekommen. Nach seiner knappen Niederlage gegen den Schweizer Henri Laaksonen beim Turnier in der Vorwoche enttäuschte der 22-Jährige diesmal beim 1:6, 0:6 gegen Jegor Gerassimow aus Belarus auf der ganzen Linie. Altmaier fand am Montag von Beginn an nicht zu seinem Spiel, brachte zu wenige erste Aufschläge, machte zu viele Fehler und haderte auch schnell mit sich selbst. Nach genau einer Stunde war das Match schon zu Ende.

Von dpa