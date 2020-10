Mann stiehlt Weinflasche in Restaurant und schläft dort ein

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 51-Jähriger hat sich in einem Restaurant in Mönchengladbach eine Weinflasche aus dem Regal geschnappt, daraus getrunken und sich vor Ort auf einer Sitzbank schlafen gelegt. Der Mann sei bereits volltrunken gewesen und habe kein Geld bei sich gehabt, um die Flasche Rotwein zu bezahlen, erklärte die Polizei am Montag. Ihn erwarte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.