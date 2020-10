Nachbarn wegen Kinderlärm angeschossen: Haft für 76-Jährigen

Der 76-Jährige hatte sich am Tatabend bei dem Nachbarn über Kinderlärm aus dessen Wohnung beschwert und dabei die illegal scharf gemachte Waffe in Richtung seines Kopfes gehalten. Wie das Opfer im Prozess schilderte, hatte er reflexartig den 76-Jährigen zurückgestoßen. Dieser fiel und drückte am Boden sitzend mehrmals ab. Erst beim fünften Mal löste sich ein Schuss, der den Nachbarn am Oberschenkel streifte.

Zur Tatzeitpunkt hatte der langjährige Trinker laut einem psychiatrischen Gutachter vier Promille Alkohol im Blut. Das Schwurgericht ging deshalb von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit aus und erkannte nicht auf versuchten Totschlag.

Der 76-Jährige hat mehr als 25 Vorstrafen, die meisten davon wegen Trunkenheitsfahrten, mehrere aber auch wegen Körperverletzungen. Zuletzt wurde er 2017 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er mit einem Luftgewehr auf Jugendliche schoss, über die er sich ärgerte.