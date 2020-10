Orden wider den Tierischen Ernst verschoben

Aachen (dpa/lnw) - Der Aachener Karnevalsverein verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie die für den 30. Januar 2021 geplante Festsitzung Orden wider den Tierischen Ernst. Der Verein hoffe, seiner designierten Ritterin, der Schauspielerin Iris Berben (70), den Orden am 12. Februar 2022 verleihen zu können, sagte der Präsident des Karnevalsvereins, Werner Pfeil, am Montag in Aachen. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehe die Gesundheit aller Mitwirkenden, der neuen Ordensträgerin und der übrigen Gäste. «Eine frühzeitige klare Entscheidung ist daher für uns alle berechenbarer, als wenn wir dies lange hinauszögern würden», erklärte Pfeil.

Von dpa