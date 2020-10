Baum krempelt Schalke um: Karius verliert Torwart-Duell

Gelsenkirchen (dpa) - Mit einer auf gleich sechs Positionen veränderten Startelf geht der FC Schalke 04 in das Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin. Bei seiner Heimpremiere am Sonntag bietet der neue Trainer Manuel Baum erstmals Neuzugang Vedad Ibisevic von Anfang an auf. Neben dem erfahrenen Ex-Stürmer von Hertha BSC rücken nach dem 0:4 in Leipzig auch Torhüter Frederik Rönnow für den verletzte Ralf Fährmann, Kilian Ludewig, Can Bozdogan, Steven Skrzybski und Benito Raman neu in die Startformation. Der neue Rechtsverteidiger Ludewig feiert sein Bundesliga-Debüt. Mark Uth steht wegen muskulärer Probleme nicht im Kader.

