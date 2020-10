Männer mit Pistole und Baseballschläger bedroht

Bad Laasphe (dpa/lnw) - Bei einem Streit in Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein hat ein 44-Jähriger zwei Männer mit einer Pistole bedroht und anschließend mit einem Baseballschläger verfolgt. Wie die Polizei berichtete, habe sich der Mann am frühen Samstagmorgen mit den beiden Männern im Alter von 18 und 20 Jahren in seiner Wohnung gestritten. In der Folge soll er sie mit einer Pistole daran gehindert haben, die Wohnung zu verlassen.

Von dpa