Neuenrade (dpa/lnw) - Ein Großbrand in einer Industriehalle hat die Feuerwehr im Sauerland beschäftigt. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer in einem Galvanikbetrieb in Neuenrade im Märkischen Kreis ausgebrochen. Dabei brannte die Halle in voller Ausdehnung, Teile des Dachs stürzten ein.

