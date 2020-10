Achtjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (dpa/lnw) - Eine acht Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte das Kind am Samstag mit seinem Fahrrad an einer Querungshilfe eine Straße überqueren. Dabei erfasste ein 55 Jahre alter Autofahrer das Mädchen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Unfall verletzte sich die Radfahrerin schwer. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, die Polizei informierte die Mutter des Mädchens. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Von dpa