Sechs Verletzte bei Brand in Münsteraner Mehrfamilienhaus

Münster (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Münster sind sechs Menschen verletzt worden. Sie kamen vorsorglich in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Brand war am Samstagnachmittag in einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen. Feuerwehrleute brachten den Angaben nach rund 15 Menschen ins Freie. Die Brandwohnung wurde komplett zerstört. Vier weitere Wohnungen seien zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf ungefähr 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa