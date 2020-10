Mann stirbt beim Baumfällen im Kreis Mettmann

Velbert (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Velbert unter einem Baum begraben worden und gestorben. Der 61-Jährige hatte bereits mehrere Bäume auf einem Grundstück im Kreis Mettmann gefällt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ein mehr als 20 Meter hoher Baum sei dann aus unklarer Ursache während der Sägearbeiten abgebrochen und auf den Mann gestürzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten den Mann mit einer Kettensäge frei. Alle Versuche, ihn am Freitag wiederzubeleben, seien aber erfolglos geblieben.

Von dpa