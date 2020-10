Corona: Nur 100 Fans beim Training vor Revierderby erlaubt

Gelsenkirchen (dpa) - Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 darf nur 100 statt wie ursprünglich geplant 300 Fans beim Training vor dem Revierderby bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr) zulassen. Wie die Königsblauen per Twitter mitteilten, erlaubt die an diesem Samstag aktualisierte Corona-Schutzverordnung zur Eindämmung der Pandemie nicht mehr als 100 Zuschauer bei der Trainingseinheit des Teams von Trainer Manuel Baum am kommenden Mittwoch im Parkstadion. Am morgigen Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin dürfen dagegen 300 Fans in der Veltins-Arena zuschauen.

Von dpa