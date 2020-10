JU-Chef: Spahn wird wesentliche Rolle in der CDU spielen

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, ist davon überzeugt, dass Gesundheitsminister Jens Spahn in der CDU künftig eine wichtige Rolle spielen wird. Das gilt aus seiner Sicht ganz unabhängig davon, wer neuer CDU-Vorsitzender wird. «Es ist kein Geheimnis, dass ich Jens Spahn sehr viel zutraue und auch innerhalb der Jungen Union ganz viele ihn für einen ganz hervorragenden Politiker halten, für das Gesicht unserer jungen Generation auch in der Bundesregierung», sagte Kuban am Samstag im «Morgenecho» des WDR. «Deswegen wünsche ich mir, dass er, egal in welcher Konstellation, auch in den nächsten Jahren eine wesentliche Rolle spielt.»

Von dpa