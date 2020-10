Tennis: Auger-Aliassime und Bautista Agut im Halbfinale

Köln (dpa) - Felix Auger-Aliassime und Roberto Bautista Agut bestreiten das zweite Halbfinale des ATP-Tennisturniers in Köln. Nachdem der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev am Freitag den Sprung in die Runde der besten Vier geschafft hatte, gewannen auch die Nummer zwei und drei der Setzliste ihre Viertelfinalpartien. Der an Position drei eingestufte Kanadier Auger-Aliassime fertigte Radu Albot aus Moldau 6:3, 6:0 an. Der Spanier Bautista Agut rang den polnischen Tennisprofi Hubert Hurkacz im letzten Spiel des Tages mit 7:6 (7:4), 5:7, 6:0 nieder.

Von dpa