Bielefeld (dpa) - Das erste Duell zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Fußball-Rekordmeister FC Bayern München seit elfeinhalb Jahren wird zum Geisterspiel. Wie der Verein am Freitagabend bekanntgab, sind für das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Zuschauer zugelassen. Darüber habe am Abend die Stadt Bielefeld den Club informiert.

Von dpa