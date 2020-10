Vor Zug gestoßen: BGH bestätigt Unterbringung in Psychiatrie

Karlsruhe (dpa) - Es bleibt dabei: Ein Mann, der eine ihm unbekannte Frau im niederrheinischen Voerde vor einen einfahrenden Zug gestoßen hatte, kommt auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte diese Entscheidung des Landgerichts Duisburg, wie am Freitag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Damit ist die Anordnung rechtskräftig. (Az. 3 StR 265/20)