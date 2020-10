Thyssenkrupp-Aktie hebt ab: Stahlsparte vor Verkauf ?

Frankfurt/Main (dpa) - Bei den Aktionären von Thyssenkrupp hat sich am Freitag Hoffnung auf eine Lösung für das angeschlagene Stahlgeschäft breit gemacht. So könnte dem Traditionskonzern Medienberichten zufolge noch vor dem Wochenende ein Angebot des britischen Unternehmens Liberty Steel für die komplette Stahlsparte ins Haus flattern. Die arg gebeutelten Thyssenkrupp-Aktien schossen daraufhin um bis zu knapp ein Viertel nach oben. Zuletzt führten sie den MDax noch mit einem Plus von 15,09 Prozent auf 4,79 Euro an.

Von dpa