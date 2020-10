Alpaka und Co.: Die «Masked Singer»-Masken stehen fest

Nachdem bereits bekannt war, dass es einen muskulösen Frosch, eine Biene und ein Nilpferd geben wird, stoßen nun noch ein Alpaka, ein gefährlich anmutender Hummer, ein flauschiges Erdmännchen und eine Katze hinzu, die im Kleidungsstil an Modeschöpfer Karl Lagerfeld erinnert. Daneben werden sich drei Promis als Alien, als Skelett und als ägyptische Gottheit Anubis verkleiden.

In der Show treten Prominente in aufwendigen Kostümen zu einem Gesangswettbewerb an. Ein Rateteam und das Publikum versuchen, sie zu enttarnen. Wer mitmacht, ist nur einem ganz kleinen Kreis von Auserwählten bekannt. Moderatorin Sonja Zietlow (52), die nun im Rateteam sitzt, äußerte am Donnerstag einen Wunsch: «Ich hätte gerne Robbie Williams, bitte.» Die neue Staffel beginnt am Dienstag (20. Oktober, 20.15 Uhr, ProSieben).