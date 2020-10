Turner Bund: Keine Zuschauer bei deutschen Meisterschaften

Das Multisport-Event am zweiten November-Wochenende ist das einzig verbliebene Highlight für die deutschen Top-Turnerinnen und -Turner in diesem Jahr. Es folgen nur noch die Mannschafts-Finals in der deutschen Turnliga. Die Teilnahme an den Europameisterschaften in der Sportgymnastik im November in Kiew und im Turnen im Dezember in Mersin/Türkei hatte der DTB vor wenigen Tagen abgesagt.