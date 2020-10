Zoll hebt illegales Dopinglabor in Essen aus

Essen/Duisburg (dpa/lnw) - In einer Wohnung in Essen haben Zollfahnder ein illegales Dopinglabor ausgehoben. Wie das Amt am Donnerstag mitteilte, stellten die Beamten bei einer Durchsuchung am Dienstag unter anderem mehr als eine halbe Millionen Tabletten, etwa fünf Kilo Doping-Wirkstoffe und zahlreiche weitere verschreibungspflichtige Arzneimittel sicher. Sie entdeckten außerdem ein komplettes, zur Herstellung von Dopingmitteln ausgestattetes Labor.

Von dpa