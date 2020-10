Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal um 12 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro, der Gewinn sogar um 31 Prozent auf 122 Millionen Euro. Ohne den spanischen Autobahnbetreiber Abertis wäre das Ergebnis immer noch um 11 Prozent gesunken.

Mehrheitseigner von Hochtief ist der spanische Bau- und Infrastrukturkonzern ACS. Die Hochtief-Aktie lag am Nachmittag vier Prozent im Minus bei 67,85 Euro. Von ihrem Jahrestief von 41,58 Euro Mitte März hat sich das Papier zwar wieder deutlich erholt; seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 40 Prozent zu Buche.

Um die Bilanz zu verbessern, will Hochtief die Hälfte des australischen Minenausrüsters Thiess an den Hegdefonds Elliott verkaufen. Die Transaktion sei weit fortgeschritten, schrieb Unternehmenschef Marcelino Fernandez Verdes in einem Aktionärsbrief. Die Prüfung der Geschäftsbücher sei abgeschlossen, der Abschluss der Verhandlungen werde in Kürze erwartet.

Trotz Corona rechnet Hochtief auf seinen Märkten weiter mit Investitionen. In Nordamerika, Asien, dem Pazifikraum und Europa habe Hochtief für das laufende Quartal Zielobjekte im Wert von rund 50 Milliarden Euro und für die Zeit darüber hinaus weitere Projekte im Umfang von 540 Milliarden Euro identifiziert. Hochtief hat ein dickes Auftragspolster von rund 49 Milliarden Euro. Rechnerisch sichert das dem Baukonzern die Beschäftigung für zwei Jahre.