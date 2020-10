AfD plant Bundesparteitag am 28./29. November in Kalkar

Berlin/Kalkar (dpa) - Die AfD will ihren im April coronabedingt abgesagten Bundesparteitag zur Sozialpolitik nun am 28./29. November im nordrhein-westfälischen Kalkar nachholen. Die entsprechende Einladung wurde nach Angaben der Partei vom Donnerstag soeben an die Delegierten verschickt. Die AfD will bei dem Parteitag vor der Bundestagswahl ihren sozial- und rentenpolitischen Kurs festlegen. Bislang fehlt der AfD ein offizielles Rentenkonzept.